В Санкт-Петербурге состоялся салют в честь героев войны и 75-летия Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Артиллерийский салют в Санкт-Петербурге прогремел в среду в честь героев Великой Отечественной войны и 75-летия Победы. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, каждый из 30 залпов был посвящен событиям и участникам войны.

"С пляжа Петропавловской крепости дан артиллерийский салют из 30 поименованных залпов, посвященных ключевым битвам и операциям Великой Отечественной войны, полководцам и солдатам", - сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

Залпы посвящались героической обороне Ленинграда, Сталинградской и Курской битвам, операции "Багратион", Берлинской операции и другим боевым действиям, а также воинам, отдавшим жизнь за защиту Отечества, труженикам тыла, матерям и отцам победителей. Последний залп посвящался 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Санкт-Петербурге утром прошел парад на Дворцовой площади, в котором приняли участие более 4,5 тыс. военных, курсантов, кадетов, воспитанников военных учебных заведений, а также сотрудников силовых ведомств. Зрители смогли увидеть историческую и современную военную технику, а воздушную часть парада обеспечили экипажи самолетов и вертолетов боевой авиации Западного военного округа.