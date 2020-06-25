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Наблюдатели подтверждают соблюдение санитарной безопасности на голосовании по конституции

Как сообщили в Общественной палате, наблюдатели получили все необходимые средства защиты

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Наблюдатели, осуществляющие мониторинг на голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ, подтверждают соблюдение на участках мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом написал в четверг в Twitter руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Общественные наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья. Подтверждаем: обработка участков перед голосованием производится в полном объеме", - проинформировал Григорьев. Также, по его словам, наблюдатели констатируют, что "схема разделения входящих и выходящих на участках имеется", "паспорт [у голосующих] проверяют бесконтактным способом, но так, чтобы все прочитать", "голосующие снабжаются необходимыми средствами защиты, проверка температуры производится".

Григорьев также отметил, что все необходимые средства защиты получили и наблюдатели, их идентификация "происходит полноценно".

В Twitter представителя ОП опубликованы фотографии с участков для голосования из разных регионов РФ, подтверждающие выводы наблюдателей.

В четверг в России стартовало голосование по вопросу о внесении изменений в Конституцию РФ. Основной его день - 1 июля, однако граждане РФ могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано в целях обеспечения мер санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Функции организации наблюдения на этом голосовании возложены на федеральную и региональные общественные палаты.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаГолосование по поправкам в конституцию
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