Наблюдатели подтверждают соблюдение санитарной безопасности на голосовании по конституции

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Наблюдатели, осуществляющие мониторинг на голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ, подтверждают соблюдение на участках мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом написал в четверг в Twitter руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Общественные наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья. Подтверждаем: обработка участков перед голосованием производится в полном объеме", - проинформировал Григорьев. Также, по его словам, наблюдатели констатируют, что "схема разделения входящих и выходящих на участках имеется", "паспорт [у голосующих] проверяют бесконтактным способом, но так, чтобы все прочитать", "голосующие снабжаются необходимыми средствами защиты, проверка температуры производится".
Григорьев также отметил, что все необходимые средства защиты получили и наблюдатели, их идентификация "происходит полноценно".
В Twitter представителя ОП опубликованы фотографии с участков для голосования из разных регионов РФ, подтверждающие выводы наблюдателей.
Общественные наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья.— Максим Григорьев (@grigorievms) June 25, 2020
Подтверждаем: на выездном голосовании меры по защите здоровья соблюдаются. pic.twitter.com/ADF0l1FW8z
В четверг в России стартовало голосование по вопросу о внесении изменений в Конституцию РФ. Основной его день - 1 июля, однако граждане РФ могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано в целях обеспечения мер санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях пандемии коронавируса.
Функции организации наблюдения на этом голосовании возложены на федеральную и региональные общественные палаты.