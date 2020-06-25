CNN: в Южной Каролине демонтировали памятник седьмому вице-президенту США Джону Кэлхуну

ТАСС, 25 июня. Власти города Чарлстон (штат Южная Каролина) демонтировали памятник седьмому вице-президенту США Джону Кэлхуну (занимал этот пост в 1825-1832 годах). Об этом в среду сообщила телекомпания CNN.

Ранее члены городского совета Чарлстон единогласно одобрили снос монумента. "Мы движемся вперед в вопросе расового примирения, это делает наш город единым", - приводит телекомпания высказывания мэра Чарлстона Джона Текленбурга.

Кэлхун, уроженец Южной Каролины, был вице-президентом США при двух хозяевах Белого дома - Джоне Куинси Адамсе и Эндрю Джексоне. Он считается одним из главных идеологов рабовладельческой политики южных штатов.

Очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

Акции протеста зачастую перерастали в беспорядки и грабежи. В некоторых случаях вандалы портили памятники деятелям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, а также статуя первого президента США Джорджа Вашингтона в Портленде (штат Орегон).