ООН: в 2018 году 269 млн человек в мире употребляли наркотики

ВЕНА, 25 июня. /ТАСС/. Около 269 млн человек по всему миру употребляли в 2018 году каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики. Это на 30% выше показателя 2009 года. Об этом говорится в четверг во "Всемирном докладе о наркотиках - 2020", который распространило Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) на основе данных 2018 года.

Эксперты УНП ООН выяснили, что из 269 млн человек 35,6 млн требовалась медицинская помощь из-за наркозависимости. Наиболее опасным наркотиком признаны опиоиды (героин и опиум), употребление которых в большинстве случаев влечет к смерти из-за передозировки.

Наиболее распространенным видом наркотиков признан каннабис. Его употребляли около 192 млн человек. США являются регионом с наибольшей распространенностью употребления каннабиса, вслед за ними рост потребления этого вида наркотика отмечается в Великобритании, Италии и Германии.

COVID-19 и даркнет

Как отмечается в докладе УНП ООН, пандемия коронавирусной инфекции и вызываемого ей заболевания (COVID-19) имеет долгосрочные последствия для оборота наркотиков и маршрутов наркотрафика. В частности, ограничительные меры разных стран по борьбе с распространением вируса привели к дефициту наркотиков, росту цен и снижению его качества.

Если в 2017 году было зафиксировано временное снижение оборота наркотиков через даркнет (скрытый сегмент интернета), то уже в 2020 году специалисты регистрируют рост числа людей, покупающих наркотики в этом сегменте. Эксперты всемирной организации связывают такую тенденцию с ограничениями из-за COVID-19.

"Торговая активность в даркнете может возрасти, пока действуют ограничения из-за COVID-19, среди конечного потребителя, которому трудно найти дилера на улице. Есть признаки роста активности на некоторых европейских рынках наркотиков в даркнете в первом квартале 2020 года. В основном это связано с розничной продажей каннабиса", - сказано в докладе.

Наркотики в России

Согласно оценке УНП ООН, в России и странах Центральной Азии произошел переход от потребления опиоидов к стимулирующим наркотическим веществам. "В настоящее время есть свидетельства того, что метамфетамин, различные катиноны, в том числе мефедрон и альфа-PVP, широко доступны на российском рынке наркотиков. Российские власти сообщили о недавнем резком росте выявления подпольных лабораторий для производства различных наркотиков. Увеличение составило 70% за три года - до 68 лабораторий в 2018 году", - отмечается документе.

Кроме того, появление синтетических наркотиков значительно изменило рынок наркотиков в России и Центральной Азии. Этот вид наркотиков мог занять значительную долю на рынке из-за сокращения потребления опиатов. "Данные по Российской Федерации и странам Центральной Азии свидетельствуют о значительном сокращении как потребления, так и оборота опиатов в период 2008-2018 годов", - сказано в документе.

"Появление "новых наркотиков" в Российской Федерации, вероятно, обусловлено предложением, которое частично может быть связано с быстрым развитием даркнета в Российской Федерации", - считают авторы доклада. В качестве примера приводятся данные нерепрезентативной выборки пользователей интернета, которые косвенно указывают на то, что в РФ может быть самая высокая в мире доля пользователей интернета, которые покупают наркотики через даркнет. Так, если в январе 2018 года их число составляло 46%, то в январе 2020 года оно увеличилось до 86%.

"Эти данные основаны на нерепрезентативной выборке, и их следует воспринимать с осторожностью, но они подтверждают доказательство интенсивного проникновения даркнета в Российской Федерации, связанного с появлением русскоязычной платформы "Гидра" на рынке даркнет", - указывает доклад.

Объем конфиската

В 2018 году в мире удалось конфисковать 5 610 тонн каннабиса, 1 131 тонну кокаина, 704 тонны опиума, 228 тонн метамфетамина, 139 тонн героина и морфина, 21 тонну амфетамина, 12 тонн экстази.

"За период с 2009 по 2018 годы объем конфиската амфетаминов увеличился в четыре раза. Несмотря на то, что контроль над прекурсорами в мире улучшается, торговцы наркотиками и производители используют химические вещества, разработанные для обхода международного контроля, для синтеза амфетамина, метамфетамина и экстази. Производство героина и кокаина находится на самом высоком уровне за последнее время", - подчеркнула исполнительный директор УНП ООН Геда Фатхи Вали.

26 июня мир будет отмечать Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Он был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 7 декабря 1987 года на основании рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года в Вене.