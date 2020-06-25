Пассажиры лайнера Zaandam подали к круизной компании иск из-за вспышки коронавируса

ТАСС, 25 июня. Более тысячи пассажиров круизного лайнера Zaandam подали коллективный иск к компании - оператору судна Holland America в связи со вспышкой на борту коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщила газета USA Today .

В своем заявлении пассажиры требуют не только финансовой компенсации, но и изменения подхода компании к организации путешествий. По их словам, Holland America и ее материнская компания Carnival были осведомлены о распространении коронавируса на своих других суднах, в частности на Diamond Princess и Grand Princess, однако не предприняли конкретных шагов для предотвращения вспышки.

Пассажиры утверждают в иске, что компания-оператор должна информировать клиентов о масштабах заболевания на своих лайнерах, проводить дезинфекцию на бортах судов, разрабатывать протоколы по социальному дистанцированию, высаживать на сушу и отправлять в карантин путешественников в случае высокого риска заражения во время круиза.

"Это поездка стала ночным кошмаром, поскольку жизнь пассажиров подверглась угрозе", - приводит газета слова адвоката истцов. Издание также отметило, что в настоящее время деятельность Carnival во время вспышки коронавируса стала объектом расследования в Конгрессе США.

Лайнер Zaandam, на борту которого находилось около 1,8 тыс. человек, начал путешествие 7 марта из аргентинского Буэнос-Айреса. Предполагалось, что круиз завершится 21 марта прибытием судна в чилийский город Сан-Антонио. После вспышки коронавируса на борту латиноамериканские страны отказались принять его у себя. На этом фоне Holland America направила к Zaandam второе судно Rotterdam с необходимым количеством тестеров и припасами, его встреча произошла 31 марта.

Власти американского штата Флорида 2 апреля разрешили обоим суднам войти в порт города Форт-Лодердейл, где пассажиры сошли на берег. Сообщалось, что на борту Zaandam умерли четыре человека с коронавирусом.