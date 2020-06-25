Жителей Крыма начнут тестировать на антитела к коронавирусу

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Жителей Крыма в июне начнут тестировать на наличие иммунитета к коронавирусу нового типа, сообщили в четверг журналистам в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики.

"Роспотребнадзором в июне 2020 года на территории [Крыма] будут проводиться сероэпидемиолгические исследования в целях оценки популяционного иммунитета населения к вирусу SARS СоV-2. Проведение серологического мониторинга в условиях пандемии COVID-2019 является необходимым элементом эпидемиологического надзора, позволяющего прогнозировать развитие дальнейшей эпидемиологической ситуации, а также своевременно разрабатывать профилактические и противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обследоваться будут как дети, так и взрослые в различных возрастных группах, вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания. Тесты проведут путем отбора сыворотки крови.

"В целях оценки популяционного иммунитета Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю рекомендует жителям Республики Крым, желающим пройти бесплатное тестирование к вирусу SARS СоV-2, заполнить анкету на сайте ФГКУЗ "Противочумная станция Республики Крым" Роспотребнадзора", - сообщается в пресс-релизе.

После проведения исследований результаты тестирования придут на указанный в анкете адрес электронной почты, либо по СМС, добавили в министерстве.

За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировали 7 новых случаев коронавируса. Всего коронавирус подтвердился у 638 человек. Выздоровели за весь период - 434 человека. Умерли - 25.