В Ивановской области с 26 июня откроются музеи и салоны красоты

ТАСС, 25 июня. Ивановские власти смягчили режим ограничительных мер в регионе, разрешив с 26 июня работу музеев и салонов красоты. Об этом в четверг сообщил журналистам в ходе брифинга глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"С завтрашнего дня в регионе будут работать музеи, безусловно, с рядом ограничений. К сожалению, пока нельзя проводить групповые экскурсии, но будут разрешены индивидуальные посещения по предварительной записи и с соблюдением масочного режима", - сказал Фокин.

Кроме того, в полном объеме заработают салоны красоты, которым до этого разрешалось оказывать лишь ограниченный перечень услуг.

В настоящий момент Ивановская область по-прежнему находится на первом этапе снятия ограничительных мер. Ранее в регионе была разрешена работа летних кафе, библиотек, автошкол и магазинов непродовольственных товаров площадью до 400 кв. метров. По данным на 25 июня, в области зарегистрировано 4 330 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 2 643 человека, умерли 39.