{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Зоопарки и океанариумы в Краснодарском крае смогут принимать отдыхающих с 27 июня

Они будут обязаны соблюдать все предписания Роспотребнадзора

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, одного из основных курортных регионов РФ, приняли решение о возможности возобновления работы в условиях пандемии коронавируса объектов туристического показа в регионе с 27 июня. Об этом заявил в ходе заседания оперативного штаба в четверг глава региона Вениамин Кондратьев.

На эту тему
Как теперь должны работать санатории и курорты? Рекомендации Роспотребнадзора

"Я считаю возможным с 27 июня, с этой субботы, разрешить работу зоопарков, океанариумов, дельфинариев на открытом воздухе с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора, также с 27 июня возобновить работу объектов туристического показа", - сказал Кондратьев.

Работа ресторанов и кафе

Рестораны и кафе в Краснодарском крае, имеющие отдельный вход, смогут с 27 июня при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм возобновить прием посетителей. 

"Считаю возможным с 27 июня открыть рестораны и кафе, все объекты общепита с ограничением по времени с 7:00 часов до 0:00 часов со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора и имеющие самостоятельное или встроенные помещения с отдельным входом с улицы и выходом на улицу ", - сказал Кондратьев.

В новость внесены изменения (13:21 мск) - добавлена информация об открытии ресторанов.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
Попова: стабилизация эпидпроцесса в РФ позволяет провести голосование по поправке
Читать полностью