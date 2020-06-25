В Думу внесли поправки о праве членов СНТ проводить собрания в заочной форме в условиях ЧС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и зампред комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов внесли в Госдуму поправки ко второму чтению своего законопроекта о праве членов садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) проводить общие собрания в заочной форме. Поправки, которые есть в распоряжении ТАСС, предусматривают проведение заочных собраний в условиях режимов повышенной готовности или ЧС, а не просто до конца 2020 года.

"На период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо ее части решения общего собрания членов товарищества могут быть приняты путем проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, независимо от наличия в уставе товарищества порядка заочного голосования", - говорится в поправке.

Как уточняется в документе, корректировки в законопроект внесены в связи с рекомендациями правительства РФ. Кроме того, расширяется перечень вопросов, для решения которых допускается проведение заочного собрания. В частности, такие собрания предлагается разрешить для изменения устава товарищества, определения условий оплаты труда председателя и членов правления товарищества, принятия решения о приобретении товариществом земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, об открытии и закрытии банковских счетов товарищества, для приема граждан в члены товарищества и их исключения из числа членов товарищества, одобрения проектов планировки или межевания территории.

Кроме того, в перечень предлагается включить вопросы распределения образованных на основании утвержденной документации по планировке территории садовых или огородных земельных участков между членами товарищества, утверждения положения об оплате труда работников и членов органов товарищества, а также отчетов правления и председателя товарищества, принятия решений о реорганизации и ликвидации товарищества.

Как отмечают авторы законопроекта, сейчас заочная форма проведения голосования не допускается. При этом законом разрешена очно-заочная форма, однако применять ее можно только в случае несостоявшегося собрания, на которое определенное число садоводов все же придет. Госдума 23 июня приняла законопроект в первом чтении.