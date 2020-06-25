Псковского чиновника оштрафовали на 20 тыс. рублей за оскорбление полицейских

ПСКОВ, 25 июня. /ТАСС/. Бывший глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов, в отношении которого возбудили уголовное дело за оскорбление полицейских, получил наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей. Соответствующее решение вынес районный суд, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

"Печорский районный суд назначил штраф в 20 тыс. рублей Дмитрию Сопотову по уголовному делу, которое ранее было возбуждено в отношении него по факту оскорбления представителей правопорядка. На момент инцидента Сопотов занимал должность главы Печорского района. Уголовное дело, которое было возбуждено ранее, на данный момент закрыто", - сказал собеседник агентства.

В середине ноября 2019 года местные СМИ опубликовали видеозапись, на ней запечатлено, как Дмитрий Сопотов, который на момент инцидента занимал должность главы Печорского района и секретаря печорского районного отделения партии "Единая Россия", на повышенных тонах общается с сотрудниками правоохранительных органов, используя нецензурную лексику.

На видео он сказал, что его водитель, которого он защищал, вместе с ним выпил "четыре стопки виски", а поводом к этому стала победа района в грантовом конкурсе, по которому муниципалитет выиграл 54 млн рублей. В начале 2020 года региональный избирком назначил на 5 апреля досрочные выборы главы муниципалитета.

В ноябре 2019 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Сопотова по подозрению в преступлении, предусмотренном ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"). Сопотов сложил полномочия главы района 14 ноября. В конце ноября на сессии районного собрания депутатов его полномочия были прекращены. Одновременно с этим партия "Единая Россия" приостановила членство Сопотова в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела.