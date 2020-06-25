Путин пообещал посетить новый музей Карельского фронта в Беломорске, если позволит график

НОВО-ОГАРЕВО, 25 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин заявил, что, если позволит график, он с удовольствием посетит музей Карельского фронта, который планируется открыть в Беломорске в сентябре.

В ходе общения главы государства в четверг в режиме видеоконференции с новым составом Общественной палаты РФ представитель карельских поисковых отрядов "Эстафета поколений" Илья Герасев рассказал о завершающем этапе работ над новым музеем в Беломорске и пригласил президента приехать на его открытие в сентябре.

"Спасибо вам большое за приглашение, если сложится у меня график соответствующим образом, с удовольствием к вам приеду и посмотрю", - сказал Путин.

Создание музея Карельского фронта в Беломорске - один из пунктов федеральной целевой программы развития республики до 2020 года. В экспозиции будет представлено военное обмундирование, макеты оружия и копии знамен. Составлен также список документов по тематике Карельского фронта, с которыми можно будет познакомиться в новом музейном комплексе.

Открытие музея планировалось в июне, однако, как ранее сообщал ТАСС, оно было перенесено на сентябрь из-за пандемии коронавируса.