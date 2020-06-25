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Семья сына Хрущева не комментирует сообщения о его смерти от огнестрельного ранения

Ранее представитель местного бюро судебно-медицинской экспертизы Джозеф Уэнделкен сообщил, что причиной смерти Сергея Хрущева было огнестрельное ранение в голову, при этом "речь не идет о преступлении"

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Семья сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - не комментирует информацию о том, что причиной его смерти в США было огнестрельное ранение в голову.

Сергей Хрущев умер 18 июня на 85-м году жизни в городе Кранстон (штат Род-Айленд). Представитель местного бюро судебно-медицинской экспертизы Джозеф Уэнделкен позже сообщил ТАСС, что причиной смерти Хрущева было огнестрельное ранение в голову. По его словам, согласно имеющимся сведениям, "речь не идет о преступлении".

"Я смерть Сергея не буду комментировать", - сказала ТАСС внучка Никиты Хрущева Нина. Она ранее подтвердила, что сын советского лидера умер.

Вдова Сергея Хрущева Валентина Голенко сказала ТАСС: "Я не обсуждаю ничего". "Телевизор я не смотрю, компьютер я не открываю. Ничего я не хочу знать", - добавила она.

Сергей Хрущев родился в Москве в 1935 году. В 1959 году он сопровождал своего отца в поездке по США. В 1963 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда, являлся лауреатом Ленинской премии. В 1991 году сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС переехал в США, где читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд). Впоследствии он получил гражданство США, где проживал до самой смерти.

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