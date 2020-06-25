Telegram надеется, что законы США по блокчейн-технологиям станут более благоприятными

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Руководство мессенджера Telegram после решения американского суда по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram Group Inc. выразило надежду, что в будущем регулирование блокчейн-технологий в Соединенных Штатах станет более благоприятным. Заявление размещено в четверг в Telegram-канале создателя мессенджера Павла Дурова.

"К сожалению, мы не смогли запустить платформу TON (Telegram Open Network - прим. ТАСС) к нашему дедлайну из-за предварительного судебного постановления, вынесенного судом, и, следовательно, [мы] должны были вернуть оставшиеся средства покупателям по нашим договоренностям по контракту, - указано в заявлении. - Так как мы видели мало смысла в продолжении судопроизводства по этому делу, мы рады возможности решить его без признания или отрицания нашей вины".

Представители мессенджера заявили, что придерживаются своих обязательств по возврату средств и выплатили уже более $1,2 млрд покупателям цифровых токенов.

"Мы с нетерпением ждем продолжения работы над нашими проектами и возможностями для инноваций. И мы надеемся, что нормативная база для блокчейн-технологий в США станет более благоприятной для других в будущем", - указано в сообщении.

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, который рассматривал иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram Group Inc., в четверг обязал ее вернуть $1,22 млрд покупателям цифровых токенов Gram, а также выплатить компенсацию в размере $18,5 млн. Кроме того, суд обязал компанию и всех ответчиков по делу в течение трех лет уведомлять указанный регулирующий орган о любых операциях по выпуску криптовалюты.

Суть дела

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. 11 октября 2019 года. Претензии регулятора касались размещения ответчиками токенов Gram. По сведениям комиссии, Telegram и блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) продали в 2018 году 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов - 39 жителям США.

Компания выручила таким образом $1,7 млрд, в частности $424,5 млн "на рынке США". Регулятор настаивал на том, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление таких операций в США.

В мае адвокаты Telegram отозвали поданную ими в марте апелляцию на постановление суда о запрете продажи Gram и передачи их покупателям. В документах, поступивших в базу суда, уточнялось, что такое решение было принято по согласию сторон.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров 12 мая заявил, что закрывает проект TON.