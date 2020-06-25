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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в столице из-за COVID-19 составляет 3 694

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Еще 25 пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки, общее число умерших достигло 3 694. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

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"В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в столице умерли 3 694 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, значительно улучшилась. Всего в городе выявлен 217 791 случай заражения, из них 885 за последние сутки. Выздоровели 142 194 человека. Число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 926 человек. Максимальное число выписавшихся в Москве после коронавируса за сутки на данный момент пришлось на 26 мая - 8 033. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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