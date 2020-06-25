Мэр Торонто заявил, что полицию города реформируют на фоне протестов

"За последние несколько недель в Торонто и других частях света люди призывали положить конец расизму, в том числе расизму в отношении коренного населения Канады и чернокожего населения", - цитирует его телеканал CBC. В частности, по его словам, звучали и призывы к переменам в полиции, сотрудники которой, как считают активисты, из расовых соображений задерживают людей и применяют к ним физическую силу.

"Мы должны исправить эту модель, изменив методы работы полиции, чтобы искоренить системный расизм в нашей полицейской системе", - заявил градоначальник. Дебаты на эту тему начнутся в городском парламенте уже на следующей неделе. Тори также сообщил, что мэрия Торонто намерена увеличить финансирование программ различной помощи коренному и чернокожему населению мегаполиса, а также другим обособленным социальным группам.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих городах США после фактического убийства в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. При его задержании 25 мая полицейские использовали жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в этом сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.

Акции протеста прошли и в некоторых городах Канады. 5 июня в Оттаве в такой акции принял участие премьер-министр страны Джастин Трюдо. Вместе с протестующими он преклонил колено в память о Флойде. Глава правительства признал, что и в его стране существуют расовые проблемы.