Facebook начнет уведомлять пользователей о статьях, опубликованных более 90 дней назад

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, будет оповещать пользователей в случае, если тот или иной материал, которым они хотят поделиться на своей странице, устарел. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте компании.

"Когда мы интересуемся у людей, какого рода новости они хотят видеть в Facebook, они всегда указывают на то, что им нужна своевременная и достоверная информация", - указывается в заявлении представителя компании Джона Хигимана. "Начиная с сегодняшнего дня пользователи по всему миру будут получать уведомление в случае, если та или иная информационная статья, которой они намерены поделиться, опубликована более чем 90 дней назад", - подчеркнул он.

По словам Хигимана, цель нововведения - сообщить пользователю о том, что заинтересовавшие его сведения могли потерять свою актуальность. Окно с уведомлением можно будет закрыть и беспрепятственно поделиться статьей на своей странице.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей. Как заявляли в компании, в мире свыше 2,7 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов.