Более 30 тыс. человек пройдут исследование на коронавирус перед проведением ЕГЭ в Москве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудники столичных школ, где будет проходить Единый государственный экзамен (ЕГЭ), пройдут тестирование на наличие коронавируса, всего в нем примут участие более 30 тыс. человек. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всех сотрудников, которые будут принимать ЕГЭ - от охранников до учителей - проверят на коронавирус. Такое тестирование будет проходить с 25 по 30 июня. Более 30 тыс. человек пройдут соответствующее тестирование", - сказала заммэра.

Она отметила, что под контролем Роспотребнадзора будет проведена полная дезинфекция как перед началом, так и в процессе экзаменационной кампании. Все участники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, включая маски и перчатки. Будет проводиться термометрия, а также организаторы обеспечат социальную дистанцию для участников экзамена.

ЕГЭ по русскому языку в этом году будут сдавать 673 242 человека, профильную математику выбрали 395,3 тыс. человек, обществознание - 348,2 тыс. человек, физику - почти 160 тыс. человек. Сдавать биологию планируют около 147 тыс. человек, историю - 123,2 тыс., информатику и ИКТ - чуть больше 100 тыс. человек.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что 29 и 30 июня состоятся пробные ЕГЭ. Позднее в Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдет проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Основная волна сдачи начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.

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