Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,91

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу опустился на 0,02, до 0,91. В столице показатель составил 0,85, это минимум с начала недели, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В России коэффициент держится ниже единицы, что свидетельствует о замедлении темпов распространения заболевания, с 16 июня. В Москве он не превышает эту отметку с 4 июня.

В восьми из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель не превышает 1. Помимо Москвы, это Подмосковье (0,82), Свердловская область (0,85), Дагестан (0,87), Ростовская область (0,9). В Нижегородской области показатель зафиксировался на отметке 0,95, в Санкт-Петербурге - 0,97, в Воронежской области - 0,98. В Красноярском крае коэффициент за сутки незначительно вырос и составил 1,01.

В Ханты-Мансийском автономное округе, который с начала недели попадает в тройку регионов с наибольшим суточным приростом заболевших, коэффициент распространения превышает единицу, но каждый день снижается. В пятницу он составил 1,11, тогда как еще в понедельник был на уровне 1,28.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.