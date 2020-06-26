Крым возобновил автобусное сообщение с другими регионами

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Автобусное сообщение Республики Крым с другими регионами России возобновилось после ограничений, связанных с пандемией, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе госпредприятия "Крымавтотранс".

"С сегодняшнего дня автобусное сообщение Республики Крым с другими регионами России, которое было временно приостановлено для предупреждения распространения нового коронавируса, восстановлено", - сообщили в пресс-службе.

В частности, началась перевозка пассажиров по маршрутам: Ялта - Москва, Севастополь - Ставрополь, Севастополь - Астрахань, Севастополь - Волгоград. Список направлений будет увеличиваться по мере поступления заявлений на открытие рейсов от автомобильных перевозчиков. Также на 1 июля запланировано открытие маршрутов в направлении Ростова-на-Дону, Краснодара, Мытищ, Шуи и Геленджика.

В пресс-службе отметили, что в регионе продолжает действовать масочный режим, в связи с чем граждане обязаны использовать маски при нахождении в здании и на территории автостанций и транспорте общего пользования. Пассажирам также рекомендовано в кассовых зонах и в местах ожидания соблюдать социальную дистанцию.

Автобусы перестали связывать крупнейшие населенные пункты полуострова 31 марта после введения режима повышенной готовности из-за пандемии. Сообщение было возобновлено 22 мая после отмены режима обязательной самоизоляции.

В Республике Крым за сутки зафиксировано шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе - 644 случая заражения. Выздоровевших за весь период - 452 человека, умерли - 25.