Советник президента считает, что сейчас следует уделять повышенное внимание здоровью детей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Здоровье детей, инвалидов, пожилых людей и людей с тяжелыми заболеваниями должно быть на данный момент среди приоритетов в работе системы здравоохранения. Такое мнение высказала советник президента РФ Александра Левицкая на заседании коллегии Министерства здравоохранения РФ в пятницу.

По ее словам, последние месяцы во время распространения коронавируса показали, что "система [здравоохранения] нуждается в переосмыслении", следует "по-новому отнестись к тому вкладу, который система здравоохранения дает в жизнь государства". "Важно посмотреть по-новому на то, как должна выглядеть отрасль в ситуациях такого рода угроз и каким образом обеспечить планомерное оказание медицинской помощи тем, кто страдает хроническими заболеваниями", - сказала Левицкая.

Она обратила внимание на проблемы инвалидов, пожилых людей и людей с тяжелыми заболеваниями. На ее взгляд, нужно "переосмыслить, каким образом медицинская помощь должна сопровождать этих граждан, посмотреть, все ли сделано, чтобы они не чувствовали себя одинокими и не имеющими достаточной помощи в этот период времени". Советник президента считает, что в Центре и в регионах следует обсудить эту ситуацию. Среди возможных мер Левицкая назвала упрощение подходов к обеспечению лекарственными средствами, повышение доступности медицинской помощи, которая может предоставляться в новой форме. "Эти вопросы подлежат системному обсуждению", - отметила она.

"Нужно уделить внимание детскому здоровью, посмотреть, достаточно ли запланировано, соответствуют ли планы угрозам, которые наблюдаются в детском здравоохранении", - подчеркнула советник главы государства. "Нужно отвечать на те вызовы, которые сегодня уже имеются в системе детского здравоохранения, и подумать о том, как в тех условиях, в которых оказались сегодня дети, сохранить их здоровье в летний период и в период, когда они пойдут в детские сады и школы, как обеспечить мониторинг за их здоровьем", - указала Левицкая. При этом она полагает крайне важным контролировать ситуацию с коронавирусом.

Отдельно советник президента выделила вопросы реабилитации людей, которые прошли лечение в связи с коронавирусом. Она констатировала "диспропорции, которые имеются в финансировании медицинской реабилитации в регионах, объемы отличаются в сотни раз". Однако, по ее мнению, вопрос не только в деньгах, но и "в достаточности тех мер реабилитации, которые позволяют формировать необходимое состояние иммунной системы у больных и помочь пациентам преодолеть последствия болезни".