Вологодские молодежные проекты в этом году получат на реализацию 8 млн рублей

ВОЛОГДА, 26 июня. /ТАСС/. Активисты Вологодской области получат 8 млн рублей на реализацию своих проектов в 2020 году благодаря победе во всероссийском грантовом конкурсе молодежных инициатив. Проекты направлены на решение экологических проблем, сохранение культурного наследия, добровольчество, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

"Вологодские проекты победили во Всероссийском грантовом конкурсе молодежных инициатив. В регион удалось привлечь гранты в размере более 8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Так, руководитель добровольного студенческого спасательного отряда ВоГУ Даниил Осипов получил грант в 200 тыс. рублей на проект "Первая помощь". Он предполагает создать программу обучения студентов-добровольцев навыкам оказания первой доврачебной помощи. Проект Лидии Максимовой "Деревенские каникулы" получит 120 тыс. рублей на создание программы навыков самостоятельного проживания молодых людей с нарушениями развития интеллекта. На проект "Эко переработка" Ульяны Ромашовой выделено 2,4 млн рублей, на настольную экологическую игру "Зеленый шаг 35" Виктории Кузнецовой - 350 тыс. рублей.

Проекты Дарины Саначевой "Сопровождение молодежных инициатив в сфере популяризации сохранения культурного наследия" получил 2,1 млн рублей. Команда кадетской школы "Корабелы Прионежья" под руководством учителя истории и обществознания Анны Саповой получили 850 тыс. рублей на проект "Мы живем Победами" и планируют провести мероприятия по сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Вологжанка Мария Глебова получит 2 млн рублей на проект арт-кемпа "Выше гор".

Помимо этого, Вологодский госуниверситет получит грант в 250 тыс. рублей на проект "Каникулы в ДНК": в осенние каникулы в Доме научной коллаборации им. Сергея Ильюшина ВоГУ запланирована проектная сессия для школьников Вологды и Вологодского района. Она продлится четыре дня, включит образовательный, проектный и внеурочный блоки и завершится публичной презентацией выполненных проектов.