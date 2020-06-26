Unilever не будет использовать слова "светлый" и "белый" в названиях косметики для кожи

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Британо-голландский концерн Unilever откажется от использования слов "светлый" и "белый", а также их производных в названиях своих средств по уходу за кожей. Как говорится в распространенном в четверг заявлении Unilever, компания не хочет создавать впечатление, что красивыми являются лишь светлые оттенки кожи.

"Мы признаем, что использование слов "светлый" и "белый", предполагает существование единственного идеала красоты. Мы не считаем, что это правильно, и хотим уделить внимание этому вопросу", - заявил представитель компании Санни Джайн. Он добавил, что Unilever стремится демонстрировать красоту различных цветов и оттенков кожи в рекламе своих продуктов, и намерена шире использовать образы темнокожих женщин.

Из-за обвинений в расизме компания уже несколько лет занимается ребрендингом популярных в Индии и других странах Азии средств для кожи серии Fair & Lovely ("Светлая и прекрасная"). Еще в 2019 году с упаковок начали убирать изображения, демонстрирующие эффект осветления кожи. В ближайшие месяцы Unilever также поменяет название бренда. В компании подчеркивают, что Fair & Lovely "не является и никогда не было отбеливающим кожу средством", а представляет собой защищающий от солнца питательный крем с витаминами, придающий коже "блеск и сияние".

Повышенное внимание к теме использования расовых стереотипов и дискриминации по цвету кожи приковано в мире с конца мая, когда в США при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд, против которого полицейские использовали жесткий удушающий прием. В ходе развернувшейся общественной кампании против расизма много потребительских продуктов поменяли свои названия и внешний вид.

Американская Dreyer's решила сменить название своего фирменного эскимо, чтобы не унижать эскимосов. То же самое произошло с американскими брендами Uncle Ben's компании Mars и Aunt Jemima производителя прохладительных напитков PepsiCo. Было объявлено, что образы чернокожих людей, изображенных на продуктах под этими марками, были первоначально основаны на расовых стереотипах.

Смерть Флойда также стала поводом для массовых выступлений во многих странах мира. Активисты движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") требуют покончить с полицейским произволом и имеющим много проявлений системным расизмом в западном обществе. В США, Бельгии, Великобритании, Германии и Франции некоторые протесты сопровождались беспорядками и стычками между демонстрантами и полицией.