Путин заявил, что вывоз из-за границы россиян будет продолжен

НОВО-ОГАРЕВО, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что работа по вывозу всех россиян, желающих вернуться в Россию, будет продолжена. Об этом он заявил в пятницу на встрече в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

"Мы же не можем своих граждан за границей оставить, поэтому эта работа будет продолжена, а с учетом того, что и как складывается в каждом регионе, конкретно будут приниматься решения и по этим оставшимся пока за границей гражданам", - пообещал Путин. "Безусловно, мы будем вывозить всех, кто хочет вернуться на родину, с соблюдением, конечно, соответствующих санитарных правил в тех местах, куда они возвращаются", - заверил он.

Глава государства отметил, что соответствующая работа будет продолжаться. "С учетом того, что ситуация все-таки меняется к лучшему, надеюсь, что и работа приобретет более широкий характер", - добавил он. Президент пояснил, что изначально проблема заключалась в том, что всех российских граждан, находящихся за границей, перевезти через Москву было очень сложно. "Всех нужно было разместить на 14 дней в карантин. Даже у Москвы не было такого объема соответствующих учреждений, где можно было бы тысячи людей почти одновременно разместить на 14 дней. Вот в этом заключалась вся проблема", - сказал он. Этим, по словам президента, и объясняется принятое правительством решение вывозить граждан по регионам.