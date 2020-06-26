Путин намерен прибегнуть к помощи волонтеров при подготовке прямой линии

НОВО-ОГАРЕВО, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин при подготовке очередной прямой линии с россиянами намерен использовать помощь волонтеров.

Во время встречи главы государства в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции "Мы вместе" к Путину обратилась член Общественной палаты, эксперт ОНФ Юлия Зимова, которая рассказала о работе с обращениями граждан. Она предложила, чтобы при подготовке к прямой линии президента обращения от граждан могли поступать в электронную систему через волонтерские окна в МФЦ.

Путин поблагодарил Зимову за работу, которую он назвал "прямой поддержкой". "Это, безусловно, очень важно для людей, которые обращаются в ходе прямой линии ко мне с различными вопросами, просьбами и предложениями, потому что такой массив информации, конечно, очень трудно обработать", - отметил президент. "Надеюсь, что вы эту работу не бросите, а со своей стороны не только предложу коллегам при подготовке очередной прямой линии реализовать ваше предложение, но и сделать так, чтобы это было действенно, чтобы это было сформировано таким образом, чтобы давало максимальную отдачу, чтобы мы могли вовремя подключиться и как можно больший массив полученного материала обработать", - сказал глава государства.