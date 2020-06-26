Власти Пермского края опровергли сообщение о продлении режима самоизоляции до 14 июля

ПЕРМЬ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края опровергли информацию о продлении режима самоизоляции и действия ограничительных мер в регионе до 14 июля, появившуюся ранее на сайте и в официальном Telegram-канале краевого правительства, назвав сообщение технической ошибкой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации губернатора и правительства края.

"Сообщение о продлении режима самоизоляции в официальном аккаунте оперштаба - техническая ошибка. Иными словами, пока ничего не продлили, режим самоизоляции пока официально действует до 30 июня", - сказал собеседник агентства.

Ограничения по-прежнему распространяются на проведение массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений, при этом оперштаб разрешил открыться музеям под открытым небом, соответсвующие изменения планируется внести в указ сегодня. С 12 мая жителям региона разрешено гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, работают парикмахерские и салоны красоты, ателье, мастерские по ремонту обуви, химчистки, непродовольственные магазины общей площадью до 400 кв. м, а вот для лиц старше 65 лет действует режим строгой самоизоляции.

Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 3 474 человек. Ежесуточный прирост больных составил 1,7%, коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03. Выздоровели 2 293 человека, умерли из-за коронавируса 73, еще у 43 пациентов с подтвержденным диагнозом причиной смерти стали сопутствующие заболевания.