Московский проект "Город открытий" примет участие в онлайн-фестивале Geek Picnic

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Проект "Город открытий", запущенный московским комитетом по туризму, примет участие 27 июня в онлайн-фестивале Geek Picnic, посвященном науке и технологиям. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе комитета.

"На виртуальном стенде "Города открытий" пройдет серия мастер-классов для детей и их родителей, где они смогут освоить профессии будущего, смоделировать 3D-замок и даже спроектировать настоящий космический аппарат. Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте организаторов или на странице в TimePad", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мероприятия пройдут с 14:00 до 18:00 в детской зоне онлайн-фестиваля Geek Kids. Серия мастер-классов откроется презентацией "Города открытий", где дети и их родители познакомятся с концепцией проекта и узнают о его образовательных треках. В течение всего мероприятия посетителей виртуального стенда ждет насыщенная программа от ведущих площадок-партнеров "Города открытий": технопарка "Мосгормаш", Центра развития карьеры комплекса "Техноград", детского технопарка "Наукоград" и клуба научно-технического творчества "Инжиниум" (Сколково).

"Например, вместе с представителями технопарка "Мосгормаш", которые знают о технике все, можно будет спроектировать настоящий космический аппарат и попробовать себя в роли инженера. А с помощью специалистов Центра развития карьеры комплекса "Техноград" школьники узнают перспективы профессионального развития в отрасли виртуальной и дополненной реальности и своими руками прикоснутся к разработке виртуального контента", - говорится в сообщении.

Образовательно-туристический проект "Город открытий" столичного Комитета по туризму помогает школьникам из регионов России и городов ближнего зарубежья узнать о современной Москве - через профориентационные программы, знакомство перспективными индустриями и культурными площадками нашего города. Партнерами проекта являются более 50 столичных площадок, среди которых медицинский кластеры, технопарки, университеты, культурные институции и объекты туристического показа.

О фестивале

Geek Picnic Online - первый онлайн-проект самого известного в стране фестиваля, посвященного науке и технологиям. Темой этого года стала "Мультивселенная". Гости фестиваля смогут задать вопрос Эйнштейну, потусить на межгалактической станции, прогуляться по дну Мирового Океана или выпить кофе с профессором в его микробиологической лаборатории.