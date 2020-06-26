В Туве прошли похороны верховного ламы республики

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. В Туве состоялись похороны Камбы-лама (верховный лама) Тувы Джампела Лодоя, умершего после заражения коронавирусом. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-секретарь главы республики Долаана Салчак.

"Его похоронили в родном селе Хондергей. На прощании были почти все ламы республики, и он был похоронен по всем традициям", - сообщила Салчак, добавив, что церемония прощания прошла без скопления людей и с соблюдение социальной дистанции.

По ее словам, глава республики Шолбан Кара-оол встретился с семьей умершего и представителями буддийского духовенства. Власти региона оказали помощь в организации похорон. В республике 26 июня было объявлено днем траура.

Коронавирус у 44-летнего верховного ламы обнаружили 10 июня, в тот же день его госпитализировали. 23 июня Джампел Лодой умер.

Джампел Лодой (мирское имя Апыш Сат) дважды избирался верховным ламой. В первый раз он возглавлял буддистов республики в 2005-2010 годах. Повторно был избран верховным ламой 29 ноября 2019 года.