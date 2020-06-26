МВД предложило указывать данные иностранных собственников машин при оформлении страховки

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. МВД России предлагает обязать при оформлении автостраховки указывать личные данные иностранных собственников транспортных средств. Об этом говорится в пояснительной записке к соответствующему проекту постановления правительства, с текстом которой ознакомился ТАСС.

"Проектом постановления предлагается внести изменения в перечень информации, формируемой и предоставляемой в обязательном порядке органами государственной власти страховщиками, предусмотрев наличие в данном перечне информации о собственниках (владельцах) транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах", - сказано в документе. Там отмечается, что в 2019 году отмечается рост аварийности с участием автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах. По итогам 2019 года количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2018 годом увеличилось на 9,3% (зарегистрировано 2 052 ДТП), раненных - на 6% (3 203 человека).

"Одним из обстоятельств, способствующих совершению данных ДТП является отсутствие профилактического воздействия по причине проблем идентификации собственников (владельцев) транспортных средств с регистрационными знаками иностранных государств при фиксации правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи", - говорится в пояснительной записке. В ней также подчеркивается, что проектируемые изменения обусловлены отсутствием в информационных ресурсах МВД России сведений о владельцах транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и нацелены на создание равных условий для отечественных и иностранных перевозчиков.

"Проект постановления направлен на обеспечение неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков и не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации", - отмечается в документе.