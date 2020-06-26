Пригородные поезда вновь начнут курсировать между Керчью и Анапой с 1 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Движение пригородных поездов по Крымскому мосту между Керчью и Анапой, приостановленное 2 апреля 2020 года из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, возобновится 1 июля. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта Республики Крым.

"С 1 числа (июля 2020 года - прим. ТАСС) запланирован запуск рельсового автобуса по маршруту Керчь - Анапа. Пригородное железнодорожное сообщение с Анапой будет осуществляться тремя оборотными рейсами в день. Два из них - по маршруту Феодосия - Анапа и один рейс - Керчь - Анапа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что перевозка пассажиров будет обеспечиваться рельсовыми автобусами из трехвагонного состава. Отмечается, что билеты можно приобрести на станциях в Феодосии, Керчи. В самом поезде также будут работать мобильные кассиры - билет можно приобрести в пути.

Первый поезд со станции Керчь (Крым) в Анапу (Краснодарский край) отправился - 7 марта 2020 года. До этого проехать из одного города в другой можно было только автомобильным транспортом.

В Республике Крым за сутки зафиксировано 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе - 644 случая заражения. Выздоровевших за весь период - 452 человека, умерли - 25.