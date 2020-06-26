В мире за сутки выявили более 177 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 26 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 177 тыс., превысив 9,47 млн. При этом, согласно опубликованным в пятницу данным ВОЗ, количество летальных исходов составило более чем 5 тыс. и превысило 484 тыс.

По состоянию на 11:00 мск 26 июня в мире были зарегистрированы 9 473 214 инфицированных и 484 249 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 177 012, число умерших увеличилось на 5 116. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были выявлены 167 156 новых случаев заражения и 5 336 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 4 709 927. За сутки этот показатель вырос на 105 793. Количество умерших там увеличилось на 3 463 и достигло 233 628. В Европе насчитывается 2 619 753 заразившихся и 195 535 умерших. За 24 часа число инфицированных там возросло на 19 163, количество умерших увеличилось на 563.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 987 534, зафиксировано 22 464 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 878, умер 461 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 367 064. Далее следуют Бразилия (1 188 631), Россия (620 794), Индия (490 401), Великобритания (307 984), Перу (264 689), Чили (259 064), Испания (247 486), Италия (239 706) и Иран (215 096).