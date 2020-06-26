Трамп считает, что властям США осталось немного поработать в рамках борьбы с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Американские власти должны проделать еще совсем немного работы в рамках борьбы с распространением нового коронавируса в США. Такое мнение высказал в пятницу американский президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме на заседании американского консультативного совета по кадровой политике.

"Мы добились большого прогресса по ситуации, возникшей в Китае (так Трамп говорит о коронавирусе - прим. ТАСС), - начал глава государства свое выступление. - Но нам предстоит немного поработать. Мы справимся".

Он указал на "очень хорошие показатели" в вопросе восстановления американской экономики, которое "завершится очень быстро, и все будет замечательно".

Ранее в пятницу вице-президент Майкл Пенс заявил, что власти США зафиксировали рост числа новых случаев заболевания новым коронавирусом в 16 штатах, в оставшихся 34 ситуация с распространением инфекции стабилизировалась. По его словам, вашингтонская администрация "добилась поистине замечательного прогресса" в борьбе с коронавирусом, несмотря на то, что в стране был зафиксирован "рост числа новых случаев на 40 тыс. в день". Такую ситуацию он объяснил ростом количества тестирований на выявление инфекции в стране.

Пенс рассказал, что в США зафиксировано 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли около 126 тыс. человек.