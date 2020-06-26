Ростуризм опубликовал перечень ограничений при въезде в иностранные государства

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Ростуризм опубликовал список ограничений, которые действуют в настоящее время при въезде в иностранные государства. Перечень размещен на сайте ведомства.

В общей сложности список включает в себя данные по 121 стране мира.

Информация о действующих мерах содержит дату ограничения на въезд в страну, а также планируемые даты открытия границ. Более того, содержится информация о тех категориях лиц, которым разрешен въезд на территорию государства, а также условия для прибытия в страну. В частности, в ряде стран при въезде предусматривается карантин в течение 14 и более дней, а также необходима медицинская справка, свидетельствующая об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию.

Перечень также включает в себя дополнительную информацию по некоторым странам. В том числе приводятся данные о работе общественного транспорта, образовательных организаций, возможности занятий спортом и проведения массовых мероприятий и другие.

В конце марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Первый шаг был сделан, когда Россия с 1 февраля ограничила полеты в Китай, за ним последовали Южная Корея, Иран и еще несколько стран. Уже в марте, с появлением нового очага инфекции в Европе, были введены ограничения на рейсы в Испанию, Италию, Германию и Францию, а всего через несколько дней их распространили практически на всю Европу; 23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.

В середине мая Дитрих сообщал, что надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года. Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.