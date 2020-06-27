В Бразилии за сутки зарегистрировали свыше 40 тыс. случаев заражения коронавирусом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки на 46 860, до 1 274 974. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу вечером данные официальной статистики бразильского Минздрава.

Этот показатель в последние дни остается стабильно высоким: во вторник и четверг было зарегистрировано почти 40 тыс. новых случаев инфицирования, в среду - более 42 тыс., что значительно больше, чем в среднем фиксировалось в предыдущие недели. За минувшие сутки зарегистрированы 990 смертей вследствие инфицирования. В общей сложности из-за коронавируса умерли 55 961 человек, выздоровели почти 700 тыс.

Ситуация в регионах

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица - крупнейший мегаполис Бразилии. В регионе насчитывается 258 508 заразившихся и 13 966 умерших. После объявленного властями в начале июня постепенного отказа от социальной изоляции и возвращения к прежнему укладу жизни наметилась тенденция увеличения числа новых случаев инфицирования, что вынудило администрацию региона вновь ужесточить ограничения практически во всех районах штата, кроме его столицы и ближайших пригородов.

Вторым по числу заразившихся стал Рио-де-Жанейро, преодолевший во вторник стотысячную отметку (108 497 подтвержденных случаев). В регионе из-за коронавируса умерли 9 587 человек. На фоне устойчивого снижения с начала июня числа регистрируемых ежедневно смертей из-за коронавируса здесь было объявлено о дальнейшем восстановлении экономической активности, что привело к снижению уровня социальной изоляции с 76% в начале пандемии до 36% в минувшие выходные и, как следствие, повторному росту динамики заражения.

Третьим по числу инфицированных и умерших является северо-восточный штат Сеара, преодолевший в четверг 100-тысячный порог подтвержденных диагнозов. Из проведенных в регионе более 257 тыс. тестов на коронавирус положительный результат оказался у 105 270 жителей, из которых почти 79 тыс. человек выздоровели и 5 920 умерли. Еще более чем у 61 тыс. местных жителей медики также подозревают наличие инфекции. Несмотря на это, в столице штата Форталезе принято решение о частичном восстановлении работы кафе и ресторанов, а также религиозных учреждений.

Север и центр

Большое количество заражений и смертей по-прежнему фиксируется на севере страны. Там рекордсменами выступают штаты Пара (99 313 инфицированных, из которых более 84 тыс. выздоровели, 4 834 умерли) и Амазонас (68 220 инфицированных, 2 739 умерших). В последнем темпы распространения инфекции снижались на протяжении нескольких недель, после чего власти столицы штата Манауса приняли решение о закрытии полевого госпиталя для пациентов с коронавирусом.

В северо-восточном штате Пернамбуку рост числа случаев заражения после объявления жесткого карантина замедлился, однако на прошлой неделе снова начал увеличиваться в результате ослабления мер самоизоляции, достигнув 55 804 (4 610 жителей региона умерли). Большое число заразившихся зарегистрировано в штате Мараньян (76 798), где от коронавируса умерли 1 906 человек. Там наблюдается замедление темпов распространения вируса по сравнению с предыдущим месяцем.

Специалисты также отмечают ухудшение эпидемиологической ситуации в центральной части страны и у ее западных границ. Аналитики указывают, что в административных центрах регионов динамика распространения вируса постепенно стабилизируется, в то время как в глубинке она ускоряется.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве латиноамериканской страны ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.