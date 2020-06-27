На Кубани открываются для посещения храмы и туристические достопримечательности

В Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса с 28 марта приостановили работу курортов, отелей и гостиниц. С 1 июня возобновили работу только санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 12 июня открылись отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров, что позволило в условиях действия карантина отдохнуть на побережье самим жителям региона. С 21 июня режим карантина сняли, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора разрешено возобновление приема отдыхающих всем санаториям и гостиницам, а 14-дневная изоляция в обсерваторах, которая раньше распространялась на всех въезжающих в регион без наличия санаторной путевки, осталась обязательной только для граждан, прибывающих на Кубань из-за рубежа.

В ходе заседания оперативного штаба в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о возможности открытия с 27 июня для посещения отдыхающими зоопарков, дельфинариев и океанариев на открытом воздухе, а также других объектов туристического показа. Эксперты сообщали ТАСС, что эта мера позволит распределить потоки гостей региона во время отдыха в курортных городах и минимизировать их контакты. По последним данным администрации Краснодарского края, загрузка санаториев на Кубани уже достигает 28% - в них отдыхают 16,5 тыс. человек, еще 11,2 тыс. гостей региона размещены в гостиницах и отелях. Также с 27 июня в Краснодарском крае возобновляется межмуниципальное пассажирское транспортное сообщение, включая авиарейсы между Краснодаром и Сочи.

В соответствии с рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора, с субботы в Краснодарском крае снимают ограничения на посещение верующими храмов. Оно было временно приостановлено в регионе с 12 апреля, верующие при условии соблюдения социальной дистанции могли приходить лишь на территорию, прилегающую к ним, что обеспечивало нахождение людей на открытом воздухе. После возобновления посещения религиозных организаций люди должны будут, кроме соблюдения социальной дистанции обязательно находиться в медицинских масках.

Также с 27 июня возобновят работу фитнес-центры без ограничений по площади помещений, но только для индивидуальных тренировок. Еще ряд послаблений вводятся с 29 июня, среди них одним из самых важных является возобновление работы детских садов. В местных сообществах в социальных сетях неоднократно публиковали обращения жителей региона к губернатору о том, что они не могут выйти на работу, так как им не с кем оставить детей. После возобновления работы детских садов для детей обязательным будет наличие справки об эпидемиологическом окружении, где будет указано, что несовершеннолетние не контактировали с заразившимися коронавирусом, а персонал дошкольных учреждений обязан будет иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Кроме того, с понедельника на Кубани возобновят оказание населению стоматологических и риэлторских услуг.