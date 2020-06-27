Санатории смогут заселять двух незнакомых людей в один номер

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор разрешил санаторно-курортным учреждениям заселять в один номер до двух человек, которые не живут вместе и не являются членами одной семьи. Это следует из обновленных рекомендаций ведомства, опубликованных на его сайте.

"При поселении отдыхающих целесообразно помещение одного - двух человек в номер за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими, проживающими вместе людьми или членами одной семьи", - говорится в документе.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал заселять по одному человеку в номер.