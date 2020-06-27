МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проголосовал по поправкам в конституцию на участке для голосования в Подмосковье.

"Считаю, что каждый гражданин обязан прийти в эти дни на участки для голосования и сказать свое слово", - сказал Шойгу на участке для голосования. "Мы все видели, как готовились эти поправки. Они долго обсуждались. И обсуждались в том числе профессиональным, юридическим сообществом", - отметил глава военного ведомства.

По его словам, был собран широкий круг предложений и мнений со всей страны. "Сегодня произошла кристаллизация всего того, что было предложено всеми слоями населения, всеми профессиями, со всех территорий", - подчеркнул министр.

Он сказал, что для всех военнослужащих Вооруженных сил РФ, вне зависимости от места несения службы - вдали от дома или в местах постоянной дислокации - обеспечена возможность голосования. Чтобы исключить любые риски для здоровья военнослужащих и членов их семей голосование организовано со строгим соблюдением всего комплекса противоэпидемических мер.

"Убежден, что наши военнослужащие воспользуются предоставленной возможностью и выразят свою гражданскую позицию. В Вооруженных силах все организовано, как и должно быть", - сказал министр. Он сообщил, что военнослужащие помогут членам избирательных комиссий добраться до удаленных уголков страны, чтобы живущие там граждане могли проголосовать.

Накануне Шойгу сообщил, что в Министерстве обороны организовано тесное взаимодействие с Центральной избирательной комиссией, обеспечено участие в голосовании около 2,5 млн военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала и ветеранов ВС РФ. С 12 июня к досрочному голосованию приступили военнослужащие, которые несут боевую службу вдали от дома. На 26 июня их число составило более 157,7 тыс. человек.