Хабриева назвала голосование по конституции привилегией решать судьбу России

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ можно рассматривать как привилегию решать судьбу России, это событие останется в памяти. Такое мнение выразила сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. В субботу она приняла участие в голосовании по поправкам.

"Я думаю, что сегодняшнее событие останется в памяти, потому что нынешнее голосование - не только реализация общегражданского долга. Я это рассматриваю как привилегию решать судьбу России и нашего будущего", - сказала она в эфире Первого канала.

Хабриева отметила, что весь процесс голосования занял у нее не больше двух минут. "При этом соблюдаются все требования закона и требования безопасности", - добавила она.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".