В Ленинградской области заработали торговые центры

"Губернатор региона Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому с 27 июня разрешена деятельность торговых центров и стоматологий во всех районах Ленинградской области, кинотеатров, парков и бань "зеленой" и "желтой" зон", - говорится в сообщении.

Деятельность торговых центров разрешена с условием обязательного использования масок и социальной дистанции.

До этого в области работали два торговых центра - "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко". Губернатор региона Александр Дрозденко 16 мая сообщал в своем Instagram, что под свою ответственность разрешил им работать при условии строгого соблюдения правил Роспотребнадзора. Но, по словам главы области, проверка показала, что указанные правила нарушаются, в связи с чем вступило в силу новое постановление правительства субъекта РФ, в соответствии с которым с 17 мая приостанавливается деятельность торговых центров площадью более 25 тыс. кв. метров в так называемых красных и желтых зонах Ленинградской области, которые ранее возобновили свою работу в связи с ослаблением режима ограничений, введенных из-за коронавируса.

В торговых центрах "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" продолжили работу только магазины, которые продают товары первой необходимости: "Ашан", "ОБИ", аптеки и пункт выдачи интернет заказов магазина Ikea. А прокуратура Ленинградской области начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в этих торговых центрах.