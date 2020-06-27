Под Астраханью из соленого озера спасли 10 лебедей

АСТРАХАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Сотрудники Приволжской железной дороги в Астраханской области спасли 10 лебедей, которые застряли на соленом озере Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области. Об этом рассказала в субботу ТАСС сотрудница Верхненбаскунчакской дистанции сигнализации, централизации и блокировки ПривЖД Гуля Нугманова.

О 13 лебедях, которые приземлились на соленое озеро Баскунчак, сообщили местные жители в социальных сетях.

"Мы поймали 10 лебедей, еще двое уже были мертвые. Птицы были обессиленные, они, видимо, напились соленой воды, пытались передвигаться, но из-за того, что вся поверхность там покрыта солью, они исцарапали себе лапы. Отвезли их на реку Ахтуба, она пресная, (птицы) уже начали приходить в себя", - рассказала Нугманова.

Еще одного лебедя, которого не удалось поймать "из-за строптивости", будут пытаться ловить днем. К спасению птиц, уточнила собеседница, присоединились сотрудник местного заповедника, а также сотрудник компании "Руссоль", которая базируется в этом месте.

По данным астраханского заповедника, лебеди провели в соли около двух дней. Состояние птиц удовлетворительное, они смогут реабилитироваться в естественной среде.

Озеро Баскунчак - одно из самых насыщенных солью озер в мире. По данным областного Минпрома, здесь добывают 80% российской соли, а ее запасов хватит еще на 4 тыс. лет. "Мертвое озеро" стало одной из местных достопримечательностей из-за необычных пейзажей: вода и земля вокруг покрыты белым слоем соли.