Летняя оздоровительная кампания для детей в Калининградской области стартует с начала июля

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Летняя оздоровительная кампания в Калининградской области стартует в первых числах июля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"С начала июля стартует летняя оздоровительная кампания. Открываются загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, загородные оздоровительные лагеря будут открываться с 1 по 6 июля. Пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей будут открываться с 3 по 8 июля.

Сотрудники лагерей пройдут проверку на отсутствие новой коронавирусной и кишечной инфекций в центре гигиены и эпидемиологии в Калининградской области. Лагеря будут начинать работу по мере получения результатов исследований.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что на 19 июня 96,1% лагерей отдыха в области получили заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям. Плановый охват детей организованными формами отдыха и оздоровления в области 2020 году составит 33 790 человек.

В летних лагерях отдыха будут обязательны ежедневное измерение температуры детей и персонала, усиленный дезинфекционный режим, работа части персонала в средствах индивидуальной защиты. Максимальное число мероприятий с детьми должно проводиться на открытом воздухе. Заезд и выезд детей и сотрудников в летние загородные лагеря будет проводиться единовременно. Прием детей в лагерь после начала смены, а также их временное заселение будут запрещены. В группах и отрядах смогут размещаться не более 50% детей от возможностей лагеря. Весь период работы смены на территории лагеря обязательно должны будут круглосуточно находиться врач и медицинская сестра. Проведение массовых мероприятий, в том числе так называемые родительские дни, когда детей в лагере навещают родители, будут исключены. Между сменами устанавливается перерыв не менее чем на два дня для дезинфекции всех помещений.

Эпидемическая ситуация

По данным регионального оперативного штаба, на 27 июня в области выявлено 2 411 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 19 за прошедшие сутки. Вылечились 1 399 пациентов, умерли 38 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1 532 человека, в том числе 63 в условиях обсерватора.