Боксер Рой Джонс посетил главный храм Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российский и американский боксер-профессионал, абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс посетил главный храм Вооруженных сил РФ, возведенный в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и уникальный музейный комплекс "Дорога памяти" и оставил запись в книге почетных гостей. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Боксер склонил голову возле памятника Матерям Победителей, отдавая дань уважения всем женщинам нашей страны, которые провожали мужчин на войну", - отметили в военном ведомстве.

Спортсмен также посетил Зал Союзников, в котором услышал военную музыку времен Второй мировой войны. "Это отличный проект, очень нужный, особенно для молодежи, чтобы всё это помнили и не забывали. Я обязательно посоветую своим американским друзьям, чьи предки также участвовали в борьбе с общим врагом, поучаствовать в этом проекте", - заявил Джонс, слова которого цитирует Минобороны РФ.

Спортсмен оставил памятную запись в книге почетных посетителей сразу после записи кинорежиссера и актера Эмира Кустурицы. "Это лучшее, что я видел. Что-то есть, что отличает русских от других. Они все делают правильно. Мы делаем все правильно. Благослови Вас Господь! Это будет опыт справедливости. Поверьте мне", - написал Джонс.

Собор, возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи музейного комплекса "Дорога памяти" - 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

Министерство обороны начало реализацию проекта "Дорога памяти", чтобы увековечить память всех советских солдат. Он реализован в виде мультимедийного музейного комплекса на территории главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот". Музей представляет собой галереи с тематическими залами. Является филиалом Центрального музея Вооруженных сил России.