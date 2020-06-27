На трассе у новгородской Долины Смерти открыли памятник героям ВОВ

МЯСНОЙ БОР /Новгородская область/, 27 июня /ТАСС/. Памятник защитникам, павшим в Долине Смерти в Новгородской области во время боев Великой Отечественной войны, открыли в субботу у трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург, передает корреспондент ТАСС.

В 1942 году в этом районе близ деревни Мясной Бор шли ожесточенные бои, в которых погибли бойцы Волховского фронта. На сравнительно небольшом пятачке, названном Долиной Смерти, в новгородских болотах погибли 50 тыс. человек, 30 тыс. попали в плен, 13-15 тыс. сумели вырваться. Мемориал установлен в честь их подвига и в память о всех погибших красноармейцах.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр транспорта Евгений Дитрих, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, помощник президента РФ Игорь Левитин и глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Помимо вещей материальных, на этой дороге появляются места духовного притяжения - такие, как этот замечательный памятник. Это показывает, что мы умеем чтить память наших предков, - отметил Дитрих. - Особенно отрадно думать, что такого рода места станут действительно знаковыми на дороге, и каждый проезжающий сможет остановиться и отдать дань памяти тем, кто сложил свою жизнь, защищая нашу Родину".

Высота памятника составляет 3,2 м, а с постаментом - более 6 м. На фасаде выступающего горельефа памятника изображен фрагмент сражения. Автор эскиза - Максим Малашенко, архитекторы - Денис Бобылев , скупльпторы - Кирилл Бобылев, Константин Кубышкин, Роман Макаров, Илья Коротченко, Игорь Яворский и Максим Мухаев. В состав мемориала также вошли киот иконы Божьей Матери "Знамение" и Святого Благоверного князя Александра Невского.