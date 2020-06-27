Власти закрывают на четыре дня все пляжи Майами из-за всплеска заражений коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Власти округа Майами-Дейд (штат Флорида) на четыре дня закроют все пляжи в целях прекратить рост числа заражений коронавирусом нового типа. Об этом сообщил в субботу в своем Twitter мэр округа Карлос Хименес.

"Я после консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения подписываю в субботу экстренный указ о закрытии всех пляжей в округе Майами-Дейд с пятницы, 3 июля, по вторник, 7 июля", - написал он. "Продолжается рост положительных результатов [тестирований] на COVID-19 у молодых людей и рост количества госпитализаций, поэтому я решил, что единственным мудрым шагом будет попытка сбить этот всплеск и прекратить развлекательные мероприятия, ставящие под угрозу жизнь нашего сообщества", - добавил мэр.

Он обязал всех жителей округа носить маски в общественных местах и соблюдать безопасную дистанцию приблизительно в два метра. Мэр также ограничил максимальное число лиц, собирающихся в одном месте: не более 50 человек. Мера в первую очередь касается проведения парадов и праздничных салютов накануне и в День независимости США 4 июля.

В США наблюдается новый всплеск числа случаев заражения новым коронавирусом. В четверг этот показатель составил 40 870 случаев, а в пятницу превысил 45 тыс. Рекордные темпы распространение инфекции зафиксированы на этой неделе в том числе в штатах Айдахо, Алабама, Аризона, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Миссисипи, Миссури, Невада, Оклахома, Теннесси, Техас, Флорида и Южная Каролина.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,46 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 125 тыс. человек.