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Выпускники школ Поволжья принимают поздравления с окончанием школы в режиме онлайн

Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, интернет позволил сделать выпускной действительно всероссийским

ТАСС, 27 июня. Выпускные в режиме онлайн организованы в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) из-за ситуации с пандемией, школьники обмениваются поздравлениями в социальных сетях и выкладывают видеоролики о годах учебы. Об этом сообщили корреспондентам ТАСС представители местных властей.

Министерство просвещения рекомендовало регионам провести 27 июня мероприятия, посвященные выпускникам школ 2019/2020 учебного года. Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", который охватит своей программой все регионы страны, а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".

В Саратовской области, где со школой прощаются почти 11 тыс. 11-классников, организованы прямые эфиры в Instagram и "ВКонтакте". Вчерашние школьники желают друг другу успехов и вспоминают свои первые шаги в начальной школе. Все публикации можно найти по хэштегам, запущенным министерством образования области накануне: #выпускной2020 #саратовскиевыпускники2020. Некоторые публикации минобразования области публикует к себе в сообщества в "ВКонтакте" и в Instagram.

Власти Пермского края и Чувашии пригласили всех выпускников присоединиться к всероссийскому выпускному в социальной сети "ВКонтакте". Выпускников Удмуртии в своих социальных сетях поздравил и глава Удмуртии Александр Бречалов, по мнению которого, интернет позволил сделать выпускной действительно всероссийским. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в своем обращении к школьникам заявил, что выпускной в онлайн-формате обязательно станет красочным и запоминающимся и призвал не расстраиваться выпускников, которые хотели бы провести его в привычной форме.

А в Ульяновской области выпускники школ со всего региона организуют виртуальную встречу в телестудии Ульяновского государственного университета. Во время праздничной онлайн-программы выпускников поздравят педагоги, директора школ, родители, ректоры вузов, актеры, врачи и представители органов власти. Губернатор региона Сергей Морозов также поздравит выпускников в студии и даст небольшое интервью о школьных воспоминаниях. В программе мероприятия также различные концертные номера, "Шоу дронов", "Авиашоу" и праздничный фейеверк. Прямую трансляцию "Онлайн-выпускного - 2020" будут вести на площадках региональных интернет-порталов, в официальной группе "Ульяновская область" в социальной сети "ВКонтакте", а также на ютуб-канале Ульяновского государственного университета.

В этом году около 700 тыс. школьников оканчивают 11-е классы. В условиях пандемии большинство мероприятий 27 июня будут проходить в онлайн-режиме. Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора. При соблюдении требований и предписаний Роспотребнадзора проведение очных выпускных возможно по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ. Данные рекомендации направлены во все регионы страны.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияБелозерцев, Иван АлександровичБречалов, Александр ВладимировичУльяновская областьЧувашияУдмуртияПермский крайПензенская областьСаратовская область
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