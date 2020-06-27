Члены СПЧ не выявили серьезных нарушений при голосовании по поправкам

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) посетили с 25 июня 80 избирательных участков и не выявили серьезных нарушений при проведении голосования по поправкам в конституцию. Об этом заявил в субботу глава СПЧ Валерий Фадеев на брифинге в ситуационном центре ОП РФ.

"Коллеги из нашего совета посетили уже 80 избирательных участков в самых разных регионах страны, у нас не такой большой ресурс [как у Общественной палаты РФ], полмиллиона наблюдателей мы собрать не можем, но зато люди очень опытные в СПЧ. [По поводу нарушений] нет никаких серьезных замечаний", - сказал Фадеев.

Фадеев отметил, что члены СПЧ отдельно обращали внимание на соблюдение санитарных норм и также не нашли каких-либо нарушений.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".