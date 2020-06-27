Последний звонок онлайн. Юг и Северный Кавказ присоединились к Всероссийскому выпускному

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Выпускники Юга России и Северного Кавказа, вчерашние школьники и студенты, в субботу стали участниками всероссийского "Выпускного-2020", который в условиях пандемии проходит в формате онлайн на площадке "ВКонтакте". Это позволило провести выпускной в еще более массовом формате, ребята из разных субъектов РФ обменялись своими планами на взрослую жизнь.

Как отметил в своем обращении к выпускникам глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, благодаря современным технологиям онлайн-выпускной стал по-настоящему всероссийским, объединив миллионы вчерашних школьников и студентов по всей стране. "Мы живем в уникальное, бурно развивающееся время, когда новые технологии открывают неограниченные возможности: используйте их в полной мере. Продолжайте приобретать знания, не бойтесь ставить самые амбициозные цели, будьте настойчивы в их достижении, будьте требовательны к себе и у вас все получится", - сказал Коков.

В комитете образования, науки молодежной политики Волгоградской области ТАСС сообщили, что к празднику в режиме онлайн на площадке соцсети дистанционно смогли присоединиться не только сами выпускники региона, но и их родители, друзья и все желающие. От Волгоградской области выпускников поздравили педагоги, студенты и школьники.

"В нынешнем году выпускные проходят в особых условиях, но нет сомнений, что, несмотря на внешние обстоятельства, этот день станет для вас ярким и насыщенным, полным положительных эмоций. Его главным символом остаются "Алые паруса" главного романтика русской литературы и нашего земляка Александра Грина, 140-летие которого мы будем отмечать в августе. Наша экономика нуждается в молодых профессионалах, способных мыслить и действовать нестандартно, творчески, искать и находить пути решения сложных и масштабных задач, стоящих перед страной", - поздравил выпускников глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По данным краевого Минобразования, в 2020 году в Ставропольском крае, где девятые классы в 2020 году заканчивают более 26 тыс. ребят, а одиннадцатые классы - почти 11 тыс. человек, этот учебный год был самым напряженным. "Последние звонки" в регионе проходили поэтапно в режиме онлайн-акции с 25 мая по 5 июня. В 2020 году в регионе было запланировано первое проведение общекраевого выпускного бала, однако из-за запрета на проведение массовых мероприятий от этой идеи отказались. Губернатор края Владимир Владимиров ранее сообщил, что все выпускники 2020 года будут приглашены на праздник в 2021 году.

"И пусть последние месяцы занятий были дистанционными, школа все равно рядом. Она навсегда в сердце и воспоминаниях каждого из нас. Храните и цените то, что вам дала школа. Знания, мудрость и душевное тепло, которое отдавали учителя, - навсегда с вами ", - поздравил в субботу выпускников губернатор Владимиров на своей странице в "Инстаграм".

День молодежи

Кроме всероссийского выпускного, 27 июня в стране отмечают и День молодежи. Из-за пандемии коронавируса на Юге РФ и Северном Кавказе провести массовые мероприятия, приуроченные к этому празднику, также не удалось. Главы регионов поздравили молодежь онлайн на своих официальных страницах в социальных сетях.

"Забота о вашем здоровье, образовании, поддержка идей, инициатив - самая надежная инвестиция в устойчивое развитие края и страны. Вы уверенно осваиваете информационные технологии, занимаетесь самообразованием, обмениваетесь опытом и знаниями, а главное - не боитесь брать на себя ответственность за свое будущее и будущее родного края. На счету кубанской молодежи - востребованные социальные инициативы и перспективные бизнес-начинания, победы в конкурсах и соревнованиях различного уровня. Важные проекты реализуют волонтеры - вы всегда там, где нужна помощь", - написал у себя в Telegram-канале в субботу глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем поздравлении обратил внимание на то, что крымской молодежи выпало жить во времена глобальных перемен, творцами которых они сами стали. "Молодые люди сыграли важную роль в событиях Крымской весны, проявили истинный патриотизм и гражданскую ответственность. И сегодня вы вносите достойный вклад в строительство нового российского Крыма, активно участвуете в общественно-политической жизни республики, реализуете социально значимые и культурно-просветительские проекты, развиваете волонтерское движение", - приводит пресс-служба администрации республики его слова.

Председатель правительства Республики Калмыкия Юрий Зайцев отметил, что этот праздник близок не только молодым, но и вполне состоявшимся людям, потому что молодость - это не только определенный отрезок жизни, но и состояние души. "Именно вы, молодые, в скором будущем возьмете на себя ответственность за малую родину, ее дальнейшее развитие и за судьбу старшего поколения", - говорится в его обращении, опубликованном в Telegram-канале республиканского правительства.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в свою очередь отметил, что молодое поколение - это стратегический ресурс для региона. "По итогам грантового отбора Росмолодежи на реализацию социальных проектов в регион привлечено в этом году уже 53,5 млн рублей. Отдельные слова признательности адресуем волонтерам - их в Ростовской области почти 230 тысяч. Это ответственные и активные люди, которые сразу отозвались и включились во Всероссийскую акцию взаимопомощи #МыВместе, в сложное время пандемии их поддержку получили пожилые и маломобильные жители, медицинские сотрудники", - говорится в тексте его поздравления.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выразил уверенность в том, что совместные усилия молодежи и власти послужат развитию региона и успешной самореализации каждого из молодых людей. " Мы готовы поддержать инициативы молодежи, помочь в реализации проектов. Станьте лучшими в избранной вами профессиональной деятельности, активными, неравнодушными гражданами своей страны", - призвал он.