Власти Марий Эл решили перейти на второй этап снятия ограничений из-за пандемии

"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проанализирована динамика эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции в республике и с учетом соответствия основных показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения COVID-19, согласовано снятие ограничительных мероприятий, соответствующих второму этапу", - отмечается в сообщении.

ТАСС, 27 июня. Марий Эл перешла на второй этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу организационно-аналитическим управлением главы республики.

Глава республики Александр Евстифеев внес изменения в постановление правительства региона, определяющее перечень организаций, которым разрешена деятельность в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории республики. Согласно документу, для покупателей стали доступны магазины с площадью торгового зала до 800 кв. м, организации, обеспечивающие проведение единого государственного экзамена, детские стоматологии могут работать по предварительной записи и при условии нахождения в зале обслуживания не более одного посетителя.

Возобновляют работу организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры, спорта, фитнес-индустрии при условии проведения занятий вне помещений на открытых площадках с численностью граждан не более 12 человек и соблюдения дистанции между ними не менее 1,5 м. Разрешена также деятельность организаций по подготовке водителей и компаний, оказывающих услуги в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Туроператорские и турагентские организации могут приступить к работе при условии нахождения в зале обслуживания не более одного посетителя, а в зале ожидания и иных помещениях для клиентов соблюдения дистанции не менее 1,5 м между людьми в очереди.

До 29 июня в республике сохраняется режим повышенной готовности. Он предполагает строгое соблюдение социальной дистанции и правил санитарной гигиены. В регионе также продолжает действовать масочный режим.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 2 880 случаев коронавируса. Выздоровели 2 811 человек, умерли 22 пациента с подтвержденной инфекцией.