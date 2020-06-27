Принстонский университет за расизм исключил имя президента Вильсона из названия факультета

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Имя 28-го президента США (1913-1921) Вудро Вильсона за сегрегацию исключено из названий факультета и колледжа Принстонского университета (штат Нью-Джерси), который входит в элитную "Лигу плюща" - ассоциацию восьми частных американских вузов. Соответствующее сообщение опубликовано в субботу на сайте учебного заведения.

Его ректор Кристофер Айсгрубер проинформировал, что данное решение было принято по итогам собрания совета попечителей 26 июня. "Совет попечителей пришел к заключению, что расистские взгляды и политика Вильсона делают его имя неподходящим для факультета общественных и международных отношений и жилого здания колледжа, преподаватели, студенты и выпускники которых должны решительно выступать против расизма во всех его проявлениях", - отметил он.

Ректор признал, что некоторым данное решение может показаться слишком суровым, так как именно Вильсон "превратил Принстон из сонного колледжа в ведущий исследовательский университет". "Исследовательские достижения, обучение с упором на самостоятельные занятия и другие многочисленные достоинства, отличающие современный Принстон, во многом стали результатом ведущей роли, сыгранной Вильсоном. Он стал президентом и получил Нобелевскую премию мира", - отметил Айсгрубер, добавив, что факультету и зданию университетского колледжа было присвоено имя этого американского политика "вне зависимости от его расизма или, скорее, даже вопреки ему".

Очередная волна борьбы с монументами и памятными знаками в честь политических деятелей прошлого началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

Акции протеста зачастую перерастали в беспорядки и грабежи. В некоторых случаях вандалы портили мемориалы в честь деятелей Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, а также статуя первого президента США Джорджа Вашингтона в Портленде (штат Орегон).