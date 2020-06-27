В Коми продлили режим ограничений из-за коронавируса

СЫКТЫВКАР, 27 июня. /ТАСС/. Власти Республики Коми приняли решение продлить действующий режим ограничений из-за коронавируса до 14 июля, но в ближайшее время будет введен ряд послаблений. Об этом сообщил в субботу врио главы региона Владимир Уйба.

"Сегодня я провел заседание республиканского штаба. Несмотря на то что было принято решение о продлении режима ограничений по 14 июля, мы ввели ряд послабляющих мер. Обсудили возможность возобновления работы организаций общественного питания при условии строгого соблюдения всех санитарных норм. Планируем открыть детские трудовые лагеря для школьников и возобновить профессиональное переобучение безработных. Также разрешим проводить профилактические осмотры детей в медучреждениях, за исключением Воркуты и Усинска", - сказал Уйба в своем обращении к жителям, оно размещено в официальной группе региона в сети "ВКонтакте".

Также разрешат оказывать плановую медицинскую помощь в амбулаторных условиях, заработают стоматологические кабинеты. "Соответствующее решение [о послаблениях] будет принято в ближайшее время", - сказал Уйба.

С конца мая в Коми были разрешены прогулки и занятия спортом на улице, открыты парки и скверы, заработали торговые точки площадью до 400 кв. метров. С 29 мая возобновила работу сфера услуг, включая парикмахерские и салоны красоты. Чуть позже открылись автошколы и летние кафе.

По информации управления Роспотребнадзора по Коми, на 27 июня в регионе подтверждено 3 173 случая инфицирования коронавирусом (за сутки заразились 65 человек). Выздоровел 1 501 человек, 30 умерли. Очаги коронавирусной инфекции с середины мая наблюдаются среди вахтовиков в Усинске и среди шахтеров в Воркуте.