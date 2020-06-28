Штат Вашингтон приостановил переход к последнему этапу отмены санитарных ограничений

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Власти штата Вашингтон приостановили переход к последней, четвертой фазе возобновления работы предприятий и сферы услуг ввиду роста случаев заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении губернатора Джея Инсли, размещенном в субботу на его сайте.

"Четвертая фаза означает возвращение к нормальной деятельности, чего мы не можем сделать сейчас из-за продолжающегося роста числа случаев по всему штату. Нам всем хочется снова заниматься тем в Вашингтоне, что нам нравится делать летом, и полностью открыть нашу экономику. Ситуация меняется, поэтому мы продолжим принимать дальнейшие решения на основания имеющейся информации", - отметил губернатор. По его словам, восемь из 39 округов штата были готовы к переходу к четвертой фазе.

Инсли рекомендовал населению неукоснительно пользоваться масками в общественных местах, соблюдать безопасную дистанцию и соблюдать меры личной гигиены.

Антирекорды по количеству случаев заражения новым коронавирусом за сутки снова зафиксированы в штатах Флорида, Аризона и Невада. Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на избирательный штаб президента США Дональда Трампа, отложены на более поздний срок запланированные на предстоящую неделю предвыборные мероприятия с участием вице-президента Майкла Пенса.

В США наблюдается новая волна инфекции. В четверг количество случаев заражения составило 40 870, а в пятницу превысило 45 тыс. Рекордные темпы распространения инфекции зафиксированы на этой неделе в том числе в штатах Айдахо, Алабама, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Миссисипи, Миссури, Оклахома, Теннесси, Техас и Южная Каролина.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 125,4 тыс. человек.